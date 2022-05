Extra show voor Justin Bieber in Ziggo Dome

Met video's BNR zet video ‘snuivende’ Talitha Muusse in scène, Yvonne Coldeweij­er trapt erin en deelt ‘juice’

Yvonne Coldeweijer, die achter Nederlands bekendste juicekanaal Life of Yvonne zit, is in een journalistieke stunt getrapt van radiozender BNR. Die zette een video in scène waarin het leek alsof presentatrice Talitha Muusse cocaïne snoof op het toilet. Daarmee wilde de zender aantonen hoe juicekanalen te werk gaan en hoe makkelijk het is om via die weg onwaarheden te verspreiden.

