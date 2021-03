Explosief gevonden in straat Ali B: ‘We zijn geëvacueerd’

Omstreeks 14.00 uur vanmiddag meldde de politie Flevoland op Twitter dat de Fokkeboom in Almere was afgezet vanwege de vondst van een mogelijk explosief. De Explosieven Opruimingsdienst was ook ter plekke om het verdachte pakketje te onderzoeken.



Breghje, de vrouw van Ali B, laat weten dat het onderzoek nog in volle gang is, maar dat de hele straat ‘uit voorzorg is geëvacueerd’. Hoewel het aanvankelijk niet zeker was of het daadwerkelijk om een explosief ging, meldt de politie nu dat dat inderdaad het geval is. Het explosief is inmiddels verwijderd. Ook bewoners die hun woning uit moesten wegens gevaar, kunnen weer terug.



Het is vooralsnog niet duidelijk om wat voor explosief het precies gaat, hoe het in de straat terecht is gekomen en wie het daar heeft neergelegd. Mogelijk komt de politie daar later nog op terug. ‘Tot zover de berichtgeving voor vandaag’, valt er te lezen op Twitter.