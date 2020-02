Expliciete versie van gevangenisdrama

Gevangenisdrama, zeker als het om vrouwen gaat, levert altijd portretten op van pittige personages die moeten zien te overleven in een claustrofobische wereld. Het succes van de Amerikaanse serie Orange is the New Black is daar een voorbeeld van.



De Spaanse serie Vis a Vis (in het Engels getiteld Locked Up) is duidelijk een variant van het Amerikaanse voorbeeld. Ook in deze reeks belandt een blonde, jonge vrouw door toedoen van een verkeerde relatie achter de tralies. De man in kwestie heeft haar laten opdraaien voor een frauduleuze transactie.



Eenmaal in het gevang ontpopt deze aanvankelijk naïeve Macarena (gespeeld door Maggie Civantos) zich als een overlevingskunstenaar die te maken krijgt met moord, lesbische verhoudingen, drugshandel en een intens foute gevangenisarts.



Vergeleken met Orange is the New Black is deze Spaanse variant beduidend explicieter, zeker wat het vrouwelijk naakt betreft. -Ab Zagt