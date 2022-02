Experts over coronaverwijzing: ‘Spotify heeft kwestie Neil Young slim opgelost’

Heel erg zullen ze bij Spotify niet zijn geschrokken van de actie van Neil Young om zijn muziek terug te trekken van het audioplatform. De Canadese zanger (76) behoorde met zo’n 6 miljoen luisteraars per maand in de wereld van het streamen niet tot de top, waar collega’s als The Weeknd (86 miljoen), Ed Sheeran (75 miljoen) en Adele (59 miljoen) bivakkeren.