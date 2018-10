Expeditie Eiland: Moddervette klucht vol met flauwe clichés

update Jack Pot baalt niet van ‘faamnaam’: Mijn vader kwam niet meer bij

20:53 Jack Pot (56) - winnaar van de Faamnaam 2018 - heeft nauwelijks last van zijn toch vrij opvallende voor- en achternaamcombinatie. De enige keer dat zijn leven dankzij die naam heel even ontspoorde, was de eerste dag op de middelbare school. ,,De leraar dacht dat ik de kluit belazerde, vond me een bijdehante grapjas en stuurde me gelijk de gang op.”