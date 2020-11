Ex-vrouw Phil Collins gaat alsnog verhuizen

Carin uit Breda en Gerard verwelko­men eerste Nederland­se First Da­tes-ba­by

30 oktober Lang niet iedereen vindt de liefde in First Dates, maar het liefdesavontuur van Carin Damen en Gerard Dronkers is wél een succesverhaal. En wat voor één. Het stel verwelkomde gisteren hun zoontje James Ethan en dat betekent dat de eerste Nederlandse First Dates-baby is geboren.