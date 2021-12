Ex-vrouw Phil Collins alweer gescheiden van nieuwe man

Cevey trouwde vorig jaar in het geheim met Bates, wat uitmondde in een flinke ruzie met haar ex-man Collins. Nadat de zanger er achter kwam dat Cevey in het geheim was getrouwd, probeerde hij haar uit hun huis in Miami te zetten. Zij weigerde een tijdlang de woning te verlaten, maar kwam tot een overeenkomst met haar ex waarna ze uiteindelijk uit de woning vertrok.