Ex-vrouw Elton John wilde einde aan leven maken

Elton en Renate hadden bij hun scheiding in 1988 afgesproken dat ze geheim zouden houden wat zich gedurende hun huwelijk heeft afgespeeld. De onthullingen die Elton in zijn boek deed en de biopic Rocketman leverde ‘langdurige psychische problemen’ bij Renate op, zo claimt haar advocaat.



De verdediging van Elton bevestigde al eerder het bestaan van een echtscheidingsovereenkomst maar ontkende dat er sprake zou zijn van een schending of het veroorzaken van psychologische schade. Renate stelt echter dat hij wist dat ze last heeft van depressies en angsten. Als bewijs noemt ze de zelfmoordpoging en een reeks paniekaanvallen tijdens hun huwelijk.



Tijdens de huwelijksreis naar Saint-Tropez nam Renate een overdosis valium nadat Elton haar had verteld dat hun huwelijk nooit zou werken en hij had gezegd dat ze moest vertrekken.



Voor zover bekend hebben Elton en Renate eerder altijd een vriendschappelijke band gehouden na hun scheiding.