Ex-vriend George Michael eist maandelijkse toelage van familie

Podcast ‘De timing van Ama­zon-se­rie Utopia kon niet slechter’

2 oktober Een serie over een fictieve pandemie uitbrengen tijdens een échte pandemie? Het lijkt een slecht plan, toch heeft Amazon Prime Video het gedaan. Utopia is een serie van acht afleveringen waarin een dodelijke ziekte een opmars maakt. ‘Ook al is de serie ingehaald door de realiteit, hij is stiekem toch mijn top 3 van dit jaar ingeslopen,’ zegt Kevin Goes van de podcast Bingewatchers.