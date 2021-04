Ex Sofia Vergara verliest laatste beroep in embryozaak

Monique uit MAFS heeft nieuwe liefde: ‘Zag dit totaal niet aankomen’

1 april Monique van Zessen, bekend van haar deelname aan het meest recente seizoen van Married at First Sight heeft opnieuw de liefde gevonden. Een lange tijd leek het zo dat het met Aron, aan wie ze in het RTL4-programma gekoppeld werd, een match was, maar uiteindelijk scheidden de twee tóch. Inmiddels is er een nieuwe man in haar leven.