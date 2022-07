Ex-schoonmoeder Gulsen moet meer bewijzen leveren van geldlening

recensie Vijf sterren voor The Innocents: Huivering­wek­ken­de verkenning van het duistere kinder­brein

Kinderen zijn, in tegenstelling tot wat veel films ons willen doen geloven, géén heilige wezens. Het Noorse talent Eskil Vogt, die begin dit jaar nog kans maakte op een Oscar voor zijn script van het fantastische dertigerscrisis-drama The Worst Person in the World, vertelde onlangs in een gesprek met ondergetekende een persoonlijk verhaal uit zijn alles behalve onschuldige jeugdjaren dat als een geest door The Innocents (De Uskyldige) waart.

13 juli