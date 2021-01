Ex Phil Collins veilt gouden platen en awards

De plaat is voor album The Principle Of Moments van Robert Plant dat uitkwam op het label van Phil, en gaat in de verkoop voor maar 100 dollar. Voor datzelfde bedrag kunnen kopers ook ‘verschillende prijzen van Phil Collins’ bemachtigen. In de catalogus wordt niet duidelijk om welke awards het gaat.

Phil en Orianne trouwden in 1999 en kregen twee zoons, maar scheidden in 2008. In 2015 kwamen ze weer bij elkaar. In oktober probeerde de zanger Orianne uit hun huis in Miami te zetten, omdat hij erachter was gekomen dat ze deze zomer getrouwd is met een andere man. Zij weigerde een tijdlang de woning te verlaten, maar kwam tot een overeenkomst met haar ex en vertrok afgelopen week.