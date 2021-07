Ex-manager Britney Spears lekt oude voicemails: ‘Ik word gechanteerd’

,,Ze vecht al sinds 2009 tegen haar vader, die dreigde haar kinderen te ontnemen. De foto’s bij deze clips zijn door mij persoonlijk gemaakt, dus ik kan 100% garanderen dat dit waar is, omdat ik er zelf bij ben geweest. Britney krijgt deze verloren jaren, waarin ze gevangen gehouden werd, nooit meer terug. Haar kinderen waren toen klein en nu mogen ze al auto rijden, dat is gewoon wreed en onmenselijk. Er is niets veranderd gedurende de jaren en haar twee zoons hebben hun moeder moeten missen tijdens het grootste deel van hun opvoeding,” aldus Lufti tegenover Page Six.

In de clips zegt Britney ondermeer dat ze destijds al om een andere advocaat vroeg, in plaats van Samuel Ingham die haar werd toegewezen en die onlangs opstapte. ,,Ik word door mijn vader gechanteerd en bedreigd over de bezoekrechten aan mijn kinderen. Ik word kort gehouden en kan geen aanspraak maken op mijn humanitaire rechten. Ik eis dat de staat Californië hier naar kijkt, want als je het mij vraagt is dit illegaal.”

Omgangsverbod

Hoe de verhoudingen tussen Lufti en Spears momenteel zijn is niet bekend. In 2008 werd er een omgangsverbod tegen hem aangevraagd, dat in 2009 opnieuw werd ingediend. Toevalligerwijs vielen die aanvragen samen met de start van Jamies curatorschap, dus fans vragen zich af of vader Spears hier niet achter zit. Volgens Lufti is dat laatste wel duidelijk.

,,Er is nooit iemand geweest die is opgestaan om haar te helpen. Deze voicemails hebben me bakken met geld gekost vanuit juridisch oogpunt gezien, mijn naam is volledig bevlekt en daarbij ben ik er zelf aan kapot gegaan. Maar dat maakt niet uit, het belangrijkste is dat Britney vrij komt en haar nieuwe advocaat Mathew Rosengart weet dat hij op mij kan rekenen mocht ik opgeroepen worden als getuige.”

