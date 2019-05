‘Ex-man Meghan nu wel opnieuw getrouwd’

Op foto's die de Daily Mail in handen heeft, is te zien hoe de 42-jarige Trevor een dag voor de ceremonie in een roze pak lachend naast de 31-jarige Tracey loopt. Tracey, een voedingsexpert met een aanzienlijk familiekapitaal, heeft een elegante bruidsjurk aan. Volgens de krant hebben zij het oefendiner in het luxehotel Rosewood Miramar Beach in Montecito gehouden.



Trevor vroeg Tracey in juni 2018 ten huwelijk toen ze samen in Napa Valley waren voor een vakantie. Dat was twee weken nadat Meghan in het huwelijk was getreden met prins Harry.



Engelson en Meghan begonnen op hun beurt in 2004 met daten. In 2011 stapten ze op Jamaica in het huwelijksbootje, maar na twee jaar liep dat huwelijk op de klippen. In 2017 leerde Engelson Tracey Kurland kennen. Zij zou hem over de scheiding met Meghan heen hebben geholpen.