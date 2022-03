Ex-deelnemer Temptation Island opgepakt voor betrokkenheid bij grootste meth-lab ooit in Nederland

Realityster Gianni van der B. (29), ex-deelnemer van Temptation Island , is een van de hoofdverdachten in het onderzoek naar het grootste crystal meth-lab ooit in Nederland. Dat schrijft 1Limburg. Van der B. zou vorige week zijn gearresteerd, na terugkeer van een vakantie in Dubai.

Van der B. was twee jaar geleden samen met zijn vriendin Melissa een van de opmerkelijkste kandidaten van Temptation Island. Tijdens de opnames van de ultieme relatietest mogen koppels elkaar niet zien of spreken, terwijl ze omringd worden door aantrekkelijke vrijgezellen. Gianni en Melissa hadden echter stiekem een mobiel meegesmokkeld. Daarom werden ze zonder pardon naar huis gestuurd.

Nadat de productie de gsm had ontdekt, gaf Melissa dat meteen toe, terwijl Gianni bleef ontkennen. Of dat in de zaak van het drugslab ook zijn strategie is, zal de toekomst moeten uitwijzen.

100 kilo crystal meth per dag

Het grootste crystal meth-lab ooit in Nederland werd in juli vorig jaar ontdekt in Nederweert, op enkele kilometers van de Belgische grensgemeenten Hamont-Achel, Bocholt en Kinrooi.

Crystal meth of methamfetamine is een erg verslavende drug. Het is te vergelijken met speed (amfetamine), maar is veel sterker en werkt veel langer.

In het lab kon meer dan 100 kilo crystal meth per dag worden gemaakt. Dat komt neer op een handelswaarde van 1 miljoen euro per dag. De uiteindelijke straatwaarde zou hier een veelvoud van zijn. Mogelijk waren de drugs bestemd voor export, want crystal meth kent in de lage landen slechts een beperkte groep gebruikers. Die situeren zich vooral in het milieu van chemseks, of groepsseks onder invloed van harddrugs.

Bij de politie-inval afgelopen zomer in Nederweert werd een 62-jarige Poolse man opgepakt. Pas recent, op 8 maart, volgden nieuwe arrestaties. Het gaat om drie mannen uit Weert. De twee hoofdverdachten, Damien B. (31) en Gianni van der B. (29), waren volgens 1Limburg op dat moment op vakantie in Dubai. De politie zou wel zijn binnengevallen in hun woningen en bedrijven.

Net terug uit Dubaï

Vorige week, toen ze terug waren van vakantie, zouden beide heren zich bij de politie in Venlo gemeld hebben in het gezelschap van hun advocaat. De vijf verdachten zitten in voorarrest, aldus 1Limburg.

De politie kwam de drugsbende naar verluidt op het spoor, omdat ze gebruik maakten van cryptofoons van ANOM. De verdachten gingen ervan uit dat ANOM een platform voor versleutelde communicatie was, net als Encrochat of Sky ECC. In werkelijkheid werd ANOM echter beheerd door de Amerikaanse politiedienst FBI.

De vriendin van Gianni van der B., met wie hij een zoontje heeft, zou geen verdachte zijn in de zaak.

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © AFP