Ex breekt in bij huis George Michael

Disney deelt plannen rond spin-off The Mandalori­an

22 december Fans van Star Wars-serie The Mandalorian werden in de laatste aflevering van het tweede seizoen die afgelopen week uitkwam getrakteerd op een aantal verassingen. Over één daarvan, de aankondiging van The Book Of Boba Fett, vertelde Mandalorian-bedenker Jon Favreau gisteren in talkshow Good Morning America meer.