Ex-bodyguard sleept Kris Jenner voor rechter na vermeende aanranding

Testfase Fieldlab: festivals Biddinghui­zen en concerten Ziggo Dome in maart

4 februari De festivals in Biddinghuizen en concerten in Ziggo Dome die mogen worden georganiseerd als proef in coronatijd zullen waarschijnlijk in maart plaatsvinden. Burgemeester Jean Paul Gebben van de gemeente Dronten zei vanochtend ook dat de vergunning voor Lowlands, op hetzelfde terrein in augustus, voor zover mogelijk is voorbereid.