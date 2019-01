‘Evers, kom zo snel mogelijk terug. We hebben je hard nodig’

Ook radio-icoon Frits Spits wist dat alle lovende woorden voor Edwin Evers de vakman wel zo’n beetje zijn uitgesproken de afgelopen maanden. Hij gooide het tijdens een verrassingsspeech richting de onlangs bij Radio 538 vertrokken koning der dj’s over een net wat andere boeg en roemde Evers’ maatschappelijke betrokkenheid.



,,Je was als een goede vriend die we 100 procent konden vertrouwen’’, aldus Spits. ,,Het was alsof we jarenlang bij je aan de ontbijttafel zaten. Je gaf ons, de luisteraar, altijd meer ruimte dan jezelf. En dit meen ik echt: je maakte de wereld elke dag een beetje mooier. Kom zo gauw mogelijk terug, want we hebben je hard nodig.’’



En dit was nog voordat Evers hoorde dat hij de Gouden RadioRing 2019 – volgens bronnen achter de schermen met overdaad aan stemmen van het publiek – had gewonnen. Zijn speech na een staande ovatie was, hoe kan het ook anders na zoveel terugblikken op decennialang radio maken in de vroege ochtend, kort. ,,Ja, het nieuwe levensritme bevalt goed. En of ik de radio mis? Als ik zo rondloop hier: best een beetje. Maar ik ga eerst nog wel even genieten.’’



