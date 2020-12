Evenementenbranche gebruikt luchtalarm om aandacht te vragen voor penibele coronasituatie

De evenementenbranche grijpt de maandelijkse test van het luchtalarm aan om alarm te slaan voor de moeilijke situatie in de sector vanwege de coronamaatregelen. Met de boodschap The show must go on roepen onder meer festivalorganisatoren het kabinet op om testevenementen in januari door te laten gaan en extra steun te geven.

De actie wordt ondersteund door het Metropole Orkest dat, ter gelegenheid van hun 75-jarig bestaan vorige week, samen met DI-RECT zanger Marcel Veenendaal, een cover opnam van het nummer van The show must go on van Queen. De bijbehorende clip laat beelden zien van lege theaters, podia en concertzalen. Het nummer en de clip zijn vandaag kort na het luchtalarm van 12 uur te zien en te horen op radio, televisie, social media en wordt geprojecteerd op de buitenkant van gebouwen van verschillende grote evenementenlocaties.

Afgelopen weekend lichtten de directeuren van Ziggo Dome, Afas Live en Westergas hun penibele situatie al toe. De hoop is nu onder meer gevestigd op testevenementen met coronasneltesten, maar het kabinet wil daarmee wachten tot het stadium ‘waakzaam’ is bereikt. ,,We begrijpen dat er onder de huidige omstandigheden geen grootschalige evenementen kunnen plaatsvinden, maar niet dat we op korte termijn niet aan de slag kunnen met testevenementen. De koudwatervrees van het kabinet is onbegrijpelijk”, zegt Jolanda Jansen, woordvoerder van de Alliantie van Evenementenbouwers.

Water aan de lippen

,,We willen dat de politiek zich realiseert dat evenementen in het voorjaar en de zomer van 2021 niet door zullen gaan als er op korte termijn geen toezeggingen worden gedaan en er geen stappen worden gezet. The show must go on’’, zegt Jansen. Riemer Rijpkema, woordvoerder namens het EventPlatform vult aan: ,,Het is al lang 5 over 12 geweest, het water staat ver over de lippen en de branche slaat daarom, opnieuw, alarm.’’

De Alliantie van Evenementenbouwers en het EventPlatform zijn de initiatiefnemers van de actie. De organisaties vertegenwoordigen de publieks- en zakelijke evenementenbranche, goed voor ruim 100.000 werkplekken. De branche is in maart vrijwel volledig tot stilstand gekomen en ziet testevenementen, evenals sneltesten en vaccinaties, als belangrijke stappen voor de herstart van de sector en de mogelijkheden om binnen enkele maanden naar een volledige bezetting terug te gaan.

Volledig scherm Projecties van de actie op AFAS Live. © Studio Gambar

