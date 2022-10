Even tot hier wint Gouden Televizier-Ring 2022 met overmacht

Niels van der Laan en Jeroen Woe kunnen hun geluk niet op. Het cabaretduo werkt al aan het achtste seizoen, maar greep bij de uitreiking van tv-prijzen steeds mis. ,,Dankjewel, iedereen die heeft gestemd op ons, jullie zijn stuk voor stuk gewéldig’', reageert Niels van der Laan. ,,Dit is een enorme eer voor ons, voor het hele team. We hadden het eigenlijk niet verwacht. Een geweldig programma om te maken, maar wel een heel intensief programma om te maken.’’ ,,We willen heel graag Paul de Leeuw bedanken,’’ vertelt Jeroen Woe tijdens de overhandiging van de ring. ,,Omdat die ons het theater uit heeft getrokken en ons de tv op heeft gesleurd.’’

Dan volgt een bedankje voor een speciaal iemand: ,,We hebben een geweldig team (...) allemaal onder leiding van Evelien Heus.’’ Ze kon vanavond niet in Carré aanwezig zijn vanwege een coronabesmetting. ,,Ons hart breekt dat ze er niet bij kan zijn. Zonder jou geen ons,’’ vertelt Woe. ,,Evelien, we houden van je,’’ vult Niels van der Laan aan.

Het winnen van de prijs kwam voor het duo als een verrassing. Eerder vertelden ze op de blauwe loper van het gala dat ze de kans klein achtten om te winnen, vanwege de uitgebreide campagnes van De Bevers en Het Jachtseizoen. ,,We hebben ook een ontzettend lastig parcours moeten bewandelen met een programma dat heel erg aangepast moest worden doordat corona kwam,’’ vertelde Woe ,,Eigenlijk door dat ongeluk hebben we een toon te pakken gekregen die heel erg aansprak. Dat die route uiteindelijk hier uitkomt, ben ik wel heel erg blij mee.”

Rituelen

Afgelopen seizoen trok het duo gemiddeld twee miljoen kijkers op NPO 1 met hun satirische actualiteitenprogramma. In sneltreinvaart verwerken de cabaretiers nieuwsonderwerpen, van soms nog maar een paar uur oud, in een quiz. Het duo is muzikaal, vat ingewikkelde nieuwsonderwerpen samen in een liedje van één minuut en is zo obsessief met de show bezig dat het vaak tot diep in de nacht werkt. Van der Laan boekt zelfs een huisje vlakbij de studio, omdat de stress zich slecht laat combineren met zijn gezin. ,,Slapen is lastig. Ik heb daar echt een slaappil voor nodig,” vertelde hij eerder in deze krant. Ook Woe heeft zo zijn Even tot hier-rituelen. Op vrijdagnacht, een dag voor de uitzending, verdeelt hij ‘s nachts het script. ,,Dat doe ik in bed.”

Tv-deskundige en columnist Angela de Jong vindt de prijs ‘zéér terecht’. ,,Godzijdank hebben zij eindelijk een prijs gewonnen voor dit fantastische programma. Het is niet voor niets dat wij vorig jaar zelf de AD Media Prijs hebben uitgereikt aan hen. Ze verdienen het.”

Briljant

De Jong roemt hun ‘briljante, keiharde en soms flauwe grappen’. ,,Ze duikelen ook wel eens over het randje, wat ik heel prettig vind. Ze zijn ongelooflijk muzikaal, kunnen heel ingewikkelde nieuwsonderwerpen tot de kern terugbrengen en hebben ons collectief door de lockdown getrokken.” De Jong doelt op op de honderd zoomschermen in de studio, waarmee het duo - bij gebrek aan live publiek - tijdens de uitzending contact hield.

Hoewel het vanavond feest in het Amsterdamse theater Carré was - veel glitter en glamour op de rode loper - zwol afgelopen weken de kritiek aan op de publieksprijs. Twee van de drie programma’s (De Bevers en het Jachtseizoen) dankten hun nominatie aan een stevige campagne en een zeer actieve achterban, volgens critici de doodsteek voor de televizierring. De prijs zou niet meer draaien om originaliteit of vakmanschap.

Volkszanger John de Bever, die samen met zijn partner Kees en twee hondjes de hoofdrol speelt in realitysoap De Bevers, mobiliseerde zo’n beetje heel Brabant. Tijdens concerten spoorde hij fans aan tot stemmen, liet metershoge reclameborden drukken en regelde een vliegtuig met reclame aan de staart. Ook Giel de Winter van opsporingsprogramma Het Jachtseizoen vroeg herhaaldelijk hulp aan zijn 1,1 miljoen instagramvolgers om de prijs in de wacht te slepen. ,,Hoe leip zou dat zijn,” spoorde hij aan.

Ondergrens

De Jong vindt dat de prijs - ondanks haar blijdschap om Even tot hier - op de schop moet. Nu mag een programma meedingen wanneer ten minste één uitzending 500 duizend kijkers trekt. De Jong zou liever de ondergrens naar een miljoen kijkers opschroeven - waardoor programma’s als de Bevers en het Jachtseizoen buiten de boot sowieso waren gevallen - of een panel van tv-kijkers aanstellen die een voorselectie maakt.

Suggesties die waarschijnlijk geen gehoor vinden bij de Televiziergids, die het gala organiseert, vermoedt ze. ,,De reuring rond de prijs is een handig pr-middel om het eigen blad aan te prijzen. Om die reden laten ze discussie doorsudderen.”

Volgens hoofdredacteur van de Televizier-gids, Jeroen de Goeij zouden critici als De Jong meer oog moeten hebben voor de tijd van nu, waar programma’s een connectie met hun publiek hebben weten te maken via social media. ,,De Televizier-Ring is een publieksprijs, echt van en voor de kijker. Niet van een select clubje tv-kenners.” De reuring noemt hij ‘heerlijk’. ,,De kandidaten wilden de award heel graag winnen. De prijs heeft nog niets aan aantrekkingskracht ingeboet.”

Van een emotionele staande ovatie voor kinderen met kanker die een Televizier-Ster wonnen tot een opvallende wens van Tim Hofman, herbeleef de avond in ons verslag:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de reactie van Angela de Jong op de veelbesproken scène in Five Live, het panel is het oneens over het ouderschapsverlof van Wietze de Jager en Rampvlucht wordt besproken. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: