Even tot Hier pakt Poetin aan met een lied.. in het Russisch

Podcast Zorgt Oscarwin­naar Braveheart dik 25 jaar later nog voor kippenvel?

22 april Met de Oscars voor de deur spoelen Gudo en John van de podcast MovieInsiders terug naar 1995 toen Mel Gibsons Braveheart goed bleek voor vijf gouden beeldjes, waaronder een voor ‘beste film’. Wat blijft er over van het epos in de Schotse Hooglanden? Zorgt het nog voor kippenvel of is het een relikwie uit vervlogen tijden?