Eva Koreman: ‘We zoeken uit of mijn nieuwe plannen zich op 3FM gaan afspelen of niet’

,,We zijn in gesprek, dus ik kan er niet zoveel over zeggen”, zegt Koreman tegen het ANP. ,,We zijn plannen aan het maken en de vraag is dus of een deel van die plannen zich op 3FM gaat afspelen of niet. Met mij zit en komt het, gelukkig, allemaal goed!” Zendermanager Menno de Boer van het radiostation zei eerder in een interview met deze site al over de toekomst van Koreman: ,,Daar zijn we op dit moment nog met de VPRO over in gesprek.”



In een eerder uitgelekte programmaschets had Koreman een plekje tussen 10.00 en 13.00 uur in het weekend. De VPRO en 3FM moeten echter flinke gesprekken voeren met elkaar. Ook de toekomst van 3voor12 staat bijvoorbeeld op losse schroeven. De Raad van Bestuur van de zender heeft er inmiddels mee ingestemd dat het programma in het nieuwe jaar gaat verdwijnen.



In mei maakten Koreman en haar collega Frank van der Lende bekend dat hun programma Welkom bij de Club!, dat ze sinds april 2020 samen maakten, moest stoppen. Op 23 juni was de laatste uitzending van hen samen te horen. Van der Lende ging toen met vaderschapsverlof en Koreman vulde sinds dat moment de uren in haar eentje. Barend van Deelen neemt het plekje van de twee over.