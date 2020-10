Eva Jinek schiet vol na interview met zieke Bibian Mentel: ‘Ik was er bijna!’

Presentatrice Eva Jinek was gisteravond in haar talkshow merkbaar geraakt door gast Bibian Mentel. De snowboardster kreeg veertien keer kanker en zit vermoedelijk in de laatste fase van haar leven, maar bleek ook nu nog sterk en hoopvol. Het zorgde voor natte ogen bij Eva aan het einde van het gesprek. ,,Ik was er bijna’’, zei ze, vechtend tegen de tranen.

Paralympisch kampioen Bibian (48) en haar man Edwin Spee waren te gast om te praten over Leef, de Videoland-documentaire die het afgelopen jaar over haar werd gemaakt. Hoewel ze 21 jaar na haar eerste kankerdiagnose wel wat gewend was, had Mentel het nog nooit zo zwaar als in die periode. Bibian, die bekendstaat om haar tomeloze positiviteit, wil met de film onder meer lotgenoten inspireren.

,,Ik denk dat iedereen me inmiddels een beetje kent als die goedlachse Bibian die alles weglacht, maar er zit natuurlijk ook een andere kant aan het verhaal’’, vertelde ze. ,,Die zit vaak achter de voordeur. Als iedereen weg is, als de deuren en gordijnen dicht zijn, dan vinden wij elkaar’’, wees ze naar haar man.

Volledig scherm Bibian Mentel bij Eva Jinek. © RTL

Het paar huilt dan vaak samen, maar zet daarna de knop om. ,,Ik heb van mijn moeder geleerd: ik wil dat er een grens zit aan mijn verdriet. Ik wil niet verdrinken in mijn eigen verdriet. Dat hebben we altijd toegepast. We zeggen: nu even huilen, dan huilen we een uur achter elkaar. En daarna is het hup, klaar nu. Morgen is het weer een mooie dag. Ik denk dat dat inspirerend kan zijn voor anderen die in zo’n situatie zitten.’’

Quote Ik wil nog zoveel meer mooie herinnerin­gen maken Bibian Mentel

Lopen

Hoewel doktoren niet hadden verwacht dat Bibian nu nog zou leven, werkt ze volop aan haar toekomst. Ze zit in een rolstoel, maar doet er alles aan om snel weer te kunnen lopen, bijvoorbeeld door te zwemmen. Het helpt Mentel om doelen te stellen. ,,Dat doe ik onbewust, denk ik. Ik vind het leven veel te leuk. Ik wil nog zo graag. Ik geniet van elk moment, elke dans die ik met Edwin doe, of met de kinderen. Ik wil nog zoveel meer mooie herinneringen maken.’’



Is het realistisch te hopen dat ze ooit uit de rolstoel stapt? ,,Ik maak nog steeds iedere week vorderingen. Door het zwemmen ben ik stapjes aan het zetten. Ik kan nu ongeveer 80 tot 100 meter met een rollator lopen, terwijl mijn benen een jaar geleden niks deden. Mijn artsen dachten ook niet dat het zou lukken. Maar ik maak nog steeds vorderingen. En zolang ik vorderingen maak, blijf ik hoop houden. En hoop doet leven.’’



Na die woorden schoot Eva vol terwijl ze het gesprek afkondigde. ,,Ik was er bijna’’, zei ze voor het oog van 862.000 kijkers. De presentatrice herpakte zich, maar wel met een brok in haar keel. ,,Het is een geweldige film. Iedereen moet hem zien.’’



Leef is vanaf 21 oktober te zien op Videoland.

In 2018 deed Mentel het bijzonder goed op de Paralympische Spelen:

