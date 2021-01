Eva Jinek: ‘Roddels over zwangerschap beledigend tot op het bot’

Eva Jinek is diep beledigd dat er roddels rondgaan dat ze in verwachting zou zijn, omdat Humberto Tan is toegevoegd aan het team presentatoren van de RTL talkshow. Ze ís niet zwanger, zegt ze in gesprek met Nouveau . ,,Het is seksisme in z’n alledaagse, meest irritante vorm.”

De speculaties kwamen nadat RTL bekendmaakte dat Humberto Tan wordt toegevoegd aan het late night-talkshowteam. Onder andere Bridget Maasland concludeerde daarop in RTL Boulevard dat het vast komt omdat Jinek zwanger is. ,,Ik ben de juiste persoon op de juiste plek bij dat programma, en dat er toch meteen wordt gesuggereerd dat ik wel zwanger moet zijn omdat er een man bij komt, vind ik beledigend tot op het bot. Als ik een kerel was geweest, had niemand dit überhaupt gezegd. Het is dus seksisme in z’n alledaagse, meest irritante vorm”, fulmineert ze in het tijdschrift. ,,Dat nota bene een vrouw eraan meewerkt! Mijn broek zakte ervan af. Die twee (ook mediaverslaggever Rob Goossens, red) hebben zich in mijn ogen volledig gediskwalificeerd.’’

Jinek beseft dat ze praat vanuit een bevoorrechte positie. ,,Ik heb de banen gehad die ik wilde, en het zijn mannen geweest die me op die posities hebben gezet. Maar dat belangrijke stappen in een vrouwencarrière zo snel worden gelieerd aan een man of een zwangerschap, moet stoppen. In de dertien jaar dat ik nu op televisie ben, ging ik nooit in op roddels, maar in dit geval wil ik het toch benoemen, omdat het puur seksisme is. Ik kon niet geloven wat ik zag. Dat een ongeïnformeerd iemand in een roddelprogramma als RTL Boulevard zoiets maar gewoon kan roepen – het zou je baan zijn, om zulk broddelwerk af te leveren.’’

Emotioneler

Jinek snapt overigens wel dat mensen denken dat ze zwanger is. Ze is emotioneler sinds de geboorte van zoon Pax (2). ,,Ik ben sneller tot tranen toe geroerd en kan dat vaak niet beheersen. Het stoort me, ik heb er last van in mijn werk”, zegt de presentatrice. En bovendien drinkt ze geen bier meer aan tafel - ook dat viel kijkers op. ,,Dat is sinds de coronamaatregel inging die bepaalde dat je na achten geen alcohol meer mag schenken. Ik drink meestal 0.0 bier, maar het was toch een behoorlijke koude kermis voor mij, kan ik je vertellen. Ik was gehecht aan mijn biertje.”