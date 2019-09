Eva Jinek maakt overstap naar RTL

UpdateTalkshowkoningin Eva Jinek is volgende week vrijdag voor het laatst te zien op de late avond van NPO 1. Ze keert in januari weer terug, maar dan op RTL 4. Jinek gaat afwisselend met Beau van Erven Dorens - ‘ieder een aantal maanden’ - de late night-talkshow van RTL 4 presenteren.

,,RTL biedt mij een fantastische kans om mijn liefde voor de late night talkshow verder uit te bouwen", stelt Jinek (41) in een persbericht. ,,Daarnaast krijg ik de ruimte om mijn online platform – de plek waar ik al mijn journalistieke en persoonlijke interesses kan delen met vooral jonge vrouwen – echt serieus te ontwikkelen.”

De talkshowhost vervolgt: ,,In mijn carrière heb ik altijd lang en goed nagedacht over de keuzes die ik heb gemaakt en tegelijkertijd ben ik ook altijd op zoek gegaan naar het avontuur, de wedstrijd en daarmee de mogelijkheid om steeds verder te groeien. Mijn keuze om nu bij RTL aan de slag te gaan past daar naadloos bij. Ik verheug me er enorm op om met zo’n enthousiast team te gaan werken en ik kijk met heel veel liefde en plezier terug op de afgelopen 15 jaar bij de NPO. Het is het juiste moment voor iets nieuws en sommige kansen in je leven zijn te mooi om te laten lopen.”

Programmabaas Peter van der Vorst van RTL heeft Jinek kunnen overhalen. ,,We zijn enorm blij dat Eva haar carrière als maker en talkshowhost bij RTL voortzet. De gesprekken die Sven Sauvé en ik de afgelopen maanden met haar hadden, waren intens en zeer inspirerend. Haar journalistieke scherpte en sprankelende persoonlijkheid maken haar tot een van de toppers in het vak. Dat heeft ze inmiddels ruimschoots bewezen. Eva is daarnaast een prettig mens met humor en een gezonde dosis zelfspot. Dat geven we bij RTL graag alle ruimte. Eva zal dan ook naast het late avond tijdstip andere programma’s voor ons maken, zoals specials rondom de Amerikaanse presidentsverkiezingen.”

De NPO reageert zowel geschrokken als teleurgesteld op het nieuws. ,,Jammer dat Eva deze keuze heeft gemaakt, omdat de publieke omroep haar groot heeft gemaakt. We gaan nadenken over een volgende stap, maar dit overvalt ons wel. We waren nog in gesprek.”

De ironie wil dat in de huidige situatie Beau van Erven Dorens met zijn programma Beau het avond na avond aflegt tegen zijn toekomstige collega. Jinek op NPO 1 scoort vaak het dubbele aan kijkcijfers. Ook frappant: Van Erven Dorens haalde in zijn programma de bank weer terug. Daarvoor werd Eva Jinek toen zij jaren terug begon met haar talkshow, bedolven onder kritiek.

Jineks omroep KRO-NCRV schreef een statement op zijn website onder de titel ‘Dag Eva, het ga je goed'. ,,Eva is in de zomer van 2013 bij ons gekomen en we hebben haar de afgelopen jaren uit zien groeien tot één van de beste journalistieke anchors van ons land. Daar zijn wij zeer trots op. Met een enorme bevlogenheid en een grote persoonlijke drive weet ze dagelijks het beste te halen uit zichzelf en haar redactie. Ze weet haar kijkers elke avond te verrassen en haar gasten te prikkelen.”

“Naast haar dagelijkse talkshow Jinek hebben wij met Eva twee seizoenen van de reisserie De Verenigde Staten van Eva gemaakt. Ook deze serie werd zeer goed ontvangen door de kijkers. Niet voor niets is Eva de afgelopen jaren onderscheiden met grote televisieprijzen. Een prestatie waar wij met zijn allen trots op zijn.”