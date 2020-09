Eva, Chantal en Miljuschka maken kans op Televizier-Ster

De naam van Miljuschka is verrassend, omdat de presentatrice geen grote kijkcijferhits presenteerde. Ze presenteerde enkele kookprogramma's op RTL 4 en de nichezender 24Kitchen en was te zien als expert in RTL Boulevard. Miljuschka staat naast haar kookprogramma’s ook bekend om haar strijd voor body positivity. Gisteren werd bekend dat ze vanaf 1 oktober een programma voor Videoland daarover gaat maken.



In totaal waren 25 vrouwen genomineerd voor de publieksprijs voor beste presentatrice waar tot en met maandagochtend op kon worden gestemd. Zo maakten ook onder anderen Geraldine Kemper, Merel Westrik, Nicolette Kluijver en Yvon Jaspers kans op de televisieprijs.



Later deze week wordt bekend welke presentatoren het tegen elkaar opnemen. Ook wordt dan duidelijk welke drie programma's nog in de race zijn voor de Gouden Televizier-Ring.



De prijzen worden op 8 oktober uitgereikt in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.