Eus schrijft Boekenweekessay 2020: ‘Oprecht een bijzonder verzoek’

,,Ik dacht: misschien valt zo’n eer me ooit wel eens te beurt, maar dan later,’’ vertelt de auteur uit Deventer. ,,Toen ik van het thema hoorde, begreep ik het wel een stuk beter.’’ De CPNB, de stichting die de Boekenweek organiseert, heeft als thema rebellen en dwarsdenkers gekozen.

Akyol: ,,Dit thema gaat over mensen die in allerlei vormen publiceren. Boeken, essays, columns. Die de boel proberen op te schudden, discussies willen ontketenen, soms mensen tegen zich in het harnas jagen. Dat gaat ook wel over mij, ja, ik beoefen ook meerdere disciplines.’’



Eigenlijk vindt hij het een ‘heel lastige vraag’, maar hij beschouwt zichzelf zeker als een dwarsdenker – en ook wel als een rebel. ,,Al blijft het gek om dat over jezelf te zeggen. Ik geloof wel dat ik, zeker in de literaire wereld, onaangepast overkom. Ik ben een non-conformist, deins er niet voor terug om een impopulaire mening te verkondigen.’’



En buiten het werk? ,,Och, dat is ook al zo lastig. Nou goed, ook al heb ik dan twee kinderen, ik ben niet een standaard burgermannetje. Ik ben behoorlijk sociaal onaangepast, ook al is dat niet iets om trots op te zijn.’’

Speldje

Een maand geleden stond een afspraak met een afvaardiging van de CPNB gepland op het kantoor van zijn uitgever in Amsterdam. Daar werd Akyol verrast door het ‘eervolle verzoek’. ,,Ik kreeg daar een speldje van de CPNB en de vraag of ik het essay voor mijn rekening wil nemen. Natuurlijk! Er is als schrijver in Nederland een aantal dingen dat je kunt bereiken en het schrijven van het Boekenweekessay is er absoluut een van. Kijk, ik ben pas begonnen met het lezen van literatuur toen ik een jaar of 18, 19 was. En dan nu al zo’n mooi verzoek krijgen, dat vind ik oprecht bijzonder. Net als het feit dat ik het thema van de Boekenweek mag onthullen.’’



En nee, het is dus niet zo dat het Boekenweekessay de halve finale is en het Boekenweekgeschenk (dat volgend jaar geschreven wordt door Annejet van der Zijl) de hoofdprijs. ,,Dat is onvergelijkbaar. Het verzoek voor dit essay is prachtig en past op dit moment ook goed bij me. Wat ik ook mooi vind: dat geschenk wordt weggegeven in de Boekenweek. Het essay moeten mensen er zelf bij kopen, daar moeten ze dus echt iets voor over hebben.’’

Toegankelijk

Net als in zijn romans en columns hoopt Akyol ook in het Boekenweekessay een toon te vinden die ‘door iedereen begrepen kan worden en die ook voor bijvoorbeeld jongeren toegankelijk is’.



,,Zodat zij ook begrijpen wat in mijn ogen de waarde is van literatuur, columns en essays in onze samenleving, waar zo veel in beweging is. Ik wil de rollen van de schrijvers en journalisten benadrukken, dat zij allemaal een aandeel hebben in het scheppen van helderheid in alle ruis en polarisatie die we om ons hebben. Als dat me lukt, ben ik heel tevreden.’’