Eurovisie-activist op borgtocht vrij

Volgens de EBU is de man 'direct na het incident ondervraagd door de politie'. Vervolgens is hij in voorlopige hechtenis gehouden tot maandag, toen hij voor de rechtbank in Lissabon verscheen. In afwachting van het lopende politieonderzoek is de activist op borgtocht vrijgelaten.



Niet alleen de politie neemt het incident onder de loep, ook de EBU zelf is een onderzoek gestart. ,,We nemen de veiligheid zeer serieus en gaan na wat er is gebeurd."