Europese Oscar voor visagie in film Brimstone

Marco Borsato: Ik kick nog steeds op mijn eigen muziek

8:39 Marco Borsato (50) bereikte twee jaar geleden voor het eerst sinds 1994 niet de eerste plaats met zijn nieuwe studioalbum Evenwicht. De nog altijd populaire zanger heeft na die 'tegenvaller' zeker niet in een hoekje zitten janken. Desondanks gaat de vocalist, die vrijdag zijn kersverse cd Thuis uitbrengt, komend weekend het land in voor iets wat hij in zijn gloriejaren niet nodig had of deed: intensieve signeersessies bij elektronicazaken die zijn creatie verkopen.