'Estelle Cruijff meeste kans om Perfecte Plaatje te winnen'

Vorig jaar was je zelf onderdeel van de jury en zag je de deelnemers groeien. Wat vind je van het niveau van dit jaar?

,,Ik ben oprecht verrast over het niveau van de kandidaten dit jaar. Het is heel bijzonder om te zien hoe hobbyisten bepaalde foto’s weten te maken. Daarnaast vind ik de opdrachten dit jaar erg leuk, zoals ze bijvoorbeeld in de modder aan het overleven waren. En dan moeten ze óók nog in anderhalf uur kwalitatieve foto’s zien te maken. Dat is qua uitvoering echt heel zwaar. Ik doe het ze niet na.”



Bepaalde kandidaten die je zijn opgevallen?

,,Zeker, Estelle Cruijf bijvoorbeeld. Zij is de enige deelnemer die echt constant presteerde. Maar vergeet ook Roel van Velzen niet. Hij heeft echt talent en weet de sfeer heel goed vast te leggen op foto’s. Ik vond het jammer dat hij het programma moest verlaten omdat de foto iets te korrelig was. Soms straalt sfeer meer uit dan alleen de technische kwaliteiten.”



Je kunt dus stellen dat de jury vrij streng is dit seizoen?

,,William Rutten vind ik echt heel streng, ja. Ik snap dat er naar kwaliteit wordt gekeken en dat hoort er ook bij, maar soms moet dat even opzij worden gezet. Ze zijn soms té kritisch. Als het weer tijd is om te stemmen zie je de spanning onder de deelnemers echt toenemen.”



Je begon net over Estelle Cruijff. Voordat het programma begon was het publiek best huiverig over haar. Hoe sta jij daar in?

,,We kennen Estelle alleen van de glamour en glitter, zo zag ik haar ook. Maar het is echt een leuke meid. Zoals we allemaal weten is een leuk koppie en mooi praatje niet genoeg voor dit programma, je wordt hier echt beoordeeld op je kunnen. En ze heeft bewezen dat ze die kwaliteiten zeker heeft.”



Denk je dat ze, net als Humberto Tan en Kim Feenstra, na afloop van het programma door gaat met fotograferen?

,,Dat betwijfel ik. Kim stond natuurlijk zelf voor de camera en had daar affiniteit mee. Dat was terug te zien in haar creativiteit. Humberto had ook al ervaring. Estelle daarentegen is een heel ander persoon en leidt ook een heel ander leven.”



Hoe groot is de kans dat ze er met de winst vandoor gaat?

,,Vrij groot. In tegenstelling tot Niels, die nog wel eens ongeleid projectiel kan zijn, is Estelle zoals ik net al zei degene die het meest constant heeft gepresteerd de afgelopen weken. Ze is wel een beetje mijn favoriet en bij de kijkers thuis kun je merken dat dat ook het geval is.”