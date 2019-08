Estelle Cruijff en vader Nicolette van Dam slachtoffer van dezelfde berover

Temptation Island Liefdesver­driet Thomas verdwijnt als sneeuw voor de zon tijdens intieme date

22 augustus Het was de kijkers van Temptation Island al duidelijk dat Yasmin helemaal klaar was met Thomas, maar vandaag moest Thomas daar zelf nog met zijn eigen ogen achter komen. Net nadat hij wakker was, ging het fotolijstje af waarin hij te zien kreeg hoe zijn vriendin met verleider Stuwey zoende. Dat leek in eerste instantie als een mokerslag binnen te komen, maar tijdens zijn date met Daniëlle was hij het voorval alweer vergeten en kon hij zijn handen niet van haar af houden.