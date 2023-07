Ernst Daniël Smid haalde pas bevallen dochter Coosje weg bij haar vreemdgaande vriend

Zangeres Coosje Smid, de dochter van bariton Ernst Daniël Smid, is tijdens de zwangerschap van zoon Zonne en kort na zijn geboorte tientallen keren bedrogen door haar toenmalige vriend. ,,Pas toen iedereen schande sprak van het verhaal van Waylon en Bibi , zag ik in hoe erg het was’’, vertelt ze in een interview met Ouders van Nu .

Naar de buitenwereld toe deed Smid, die in 2013 meedeed met The Voice of Holland, lange tijd alsof het allemaal koek en ei was. Maar in werkelijkheid ging ze het afgelopen jaar door een hel, vertelt ze nu aan het tijdschrift. Ze ging gebukt onder schaamte, maar hoopt de nare periode te kunnen afsluiten door er nu open over te vertellen.

Smid raakte al zes weken na de ontmoeting met Melchior in 2021 zwanger. Dat bleek ontzettend stressvol, want haar vriend ging veelvuldig vreemd met zijn ex. ,,Niet een of twee keer, maar wel dertig keer. Elke keer gingen we uit elkaar, dan betuigde hij spijt, beloofde beterschap, gaf ik hem nog een kans... Maar dan gebeurde het opnieuw.”

Het overspel ging ook nog door na de geboorte van zoon Zonne. Ze speelden het gelukkige gezin bij het kraambezoek, maar stiekem kon ze het wel uitschreeuwen. ,,Ik wilde ook niet dat mensen Melchior zouden haten en nam hem in bescherming. Het was één grote schijnvertoning, waarin ik zo ‘normaal’ mogelijk deed (...) Het was vooral ook een poging om het Zonnes vader naar de zin te maken, in de hoop dat hij bij ons zou blijven”, vertelt ze. ,,Een keer gaf ik, met kraamverband nog om, boven borstvoeding toen ik beneden de sleutels hoorde rinkelen: hij ging gewoon weer naar haar toe.”

Vernedering

Pas toen iedereen schande sprak van het verhaal van Waylon en Bibi, begreep ze wat ze zichzelf aandeed, maar nóg durfde ze niet uit de 'giftige relatie’ te stappen. Uiteindelijk haalde haar vader, Ernst Daniël Smid, haar thuis weg. Ze trok tijdelijk bij haar zus in. Nu gaat het een stuk beter met haar. ,,Zonne is een fantastische baby en zó relaxed dat ik soms denk dat hij wil goedmaken wat zijn vader fout doet", vertelt ze in het interview, maar haar eigenwaarde is nog niet terug. ,,Ik voel me vernederd in een toch al kwetsbare periode waarin mijn lijf zo gigantisch veranderde.”

