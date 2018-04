Erik van Muiswinkel: Nee, satire is niet dood

ALL STARS Jim Bakkum in voetsporen Antonie Kamerling: 'Ik maak er mijn eigen Hero van'

9:00 Jim Bakkum (30) is vereerd met zijn hoofdrol in de aanstaande musicalversie van All Stars, maar staat straks niet alle dagen van de week op de planken. ,,Ik wil ook mijn kinderen nog eens in bed kunnen stoppen.''