'Erik Dijkstra nieuwe presentator Per Seconde Wijzer'

Dijkstra wil het nog niet bevestigen. ,,Ik kan daar niets over zeggen, daarvoor moet je bij BNNVARA zijn.’’ Een woordvoerder van de omroep laat weten ‘in de pilot-fase nooit uitspraken te doen over wie wel of niet een test doet’.



Per Seconde Wijzer was liefst 29 jaar lang het terrein van Kees Driehuis. Hij nam in 1989 het stokje over van Berend Boudewijn. Eind vorige maand werd duidelijk dat de huidige reeks Driehuis’ laatste zal zijn. BNNVARA nam onlangs afscheid van de presentator vanwege zijn pensioengerechtigde leeftijd.



Als het aan Driehuis zelf lag, was hij nog jaren doorgegaan met het beroemde tv-spelletje. Dat vertelde hij onlangs in het programma Tijd voor MAX. ,,De omroep heeft de behoefte een nieuwe generatie de kans te geven, zoals dat formeel klinkt. Dat snap ik ook best, maar als je het al 29 jaar presenteert is het wel wat zuur. Ik had het nog wel een paar jaar gedaan.’’



Het nieuwe seizoen van Per Seconde Wijzer, hoogstwaarschijnlijk dus met Erik Dijkstra, wordt komend najaar uitgezonden op NPO 2.