Erik Dijkstra en Natasja Gibbs zomerduo bij Op1

BNNVara vult de maandagavond tijdens de zomer anders in dan bijvoorbeeld de EO waar Margje Fikse en Kefah Allush twee maanden lang Tijs van den Brink en Giovanca Ostiana vervangen. BNNVara zal eerst (tot 5 juli) nog Hugo Logtenberg en Sophie Hilbrand aan tafel hebben. Daarna komen Gibbs en Dijkstra pas in actie. Hoe de omroep de maandagavonden daarna én in het nieuwe televisieseizoen gaan invullen is nog niet bekend.

Deze invulling staat los van de ingreep van BNNVara om Sophie Hilbrand na de zomer De Vooravond te laten presenteren, om en om met Khalid Kasem. De invulling met Gibbs en Dijkstra was al de bedoeling. Natasja Gibbs is vooral bekend van de radio. Als correspondent op de Caribische eilanden in eerder stadium en als presentatrice van De Nieuws BV sinds het najaar van 2020, toen zij het stokje overnam van Renze Klamer. Dijkstra was, samen met Willemijn Veenhoven, host van Op1 toen de talkshow begon (januari 2020) en deed het een klein jaartje. Hij presenteert (vanaf 2018) ook Per Seconde Wijzer.