Erik de Zwart terug op de radio: ‘Een hele eer om show Tineke te presenteren’

Erik de Zwart (64), voormalig programmadirecteur van Veronica en voorzitter van de Stichting Top 40, neemt het stokje over van Manuëla Kemp, die in november de honneurs waarnam.

,,Een hele eer om mijn radiostilte van de afgelopen jaren te onderbreken, zodat ik een van de grootste radio-iconen aller tijden mag vervangen, Tineke. Wie is er niet mee opgegroeid? In de koude, donkere decembermaand ga ik proberen het licht in de duisternis te zijn voor de luisteraars van NPO Radio 5. Ik kan nu al zeggen dat we voor de eerste kerstdag iets bijzonders hebben bedacht, maar dat is nog even een verrassing.”