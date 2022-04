Erik de Zwart en Louise Schiffmacher ook in Celebrity MasterChef

Celebrity MasterChef, van origine een Brits format, was eerder op televisie bij Net 5 en later SBS 6. Voor het laatst was het programma in 2018 op de buis. Behalve het genoemde vijftal doen aan de komende editie onder anderen ook Victor Abeln, Jeangu Macrooy, Jetske van den Elsen, Freddy Tratlehner en Amijé van der Laan mee. De jury bestaat uit Soenil Bahadoer, Angélique Schmeinck en Joel Broekaert.