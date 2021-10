Eric Clapton doneert 1200 euro aan band die coronamaatregelen negeerde

De frontman van Jam For Freedom, Cambel McLaughlin, zegt tegen het Amerikaanse muziektijdschrift dat hij dacht dat de donatie van Clapton een grapje was. Maar toen hij contact zocht zou de zanger hem gebeld hebben en hebben geprezen vanwege zijn ‘geweldige werk’. Op het Instagramaccount van de band is een foto van Clapton en McLaughlin te zien en wordt de Wonderful Tonight-zanger bedankt.



Clapton heeft volgens Rolling Stone ook een busje uitgeleend aan Jam For Freedom zodat ze hun tour kunnen voortzetten. De Britse band is momenteel bezig met een tournee door het Verenigd Koninkrijk. In hun liedjes laten ze zich kritisch uit over de coronamaatregelen en noemen ze het coronavaccin gif.



Het is niet de eerste keer dat Clapton zich uitspreekt tegen de coronavaccins en -maatregelen. Hij heeft al twee nummers uitgebracht waarin hij zijn frustraties tegen de lockdown uit.