Ergernis over nieuwe Big Brother: ‘Geen kandidaten, maar psychologen’

Ruim twintig jaar na de eerste editie is het Big Brother-huis weer op slot. Twee kandidaten pakten al snel de hoofdrol: Theo kwam flink dominant binnen en Thomas hield iedereen wakker met zijn gesnurk. Ook Big Brother zelf was aardig aanwezig toen hij de eerste kandidaat meteen een geheime opdracht meegaf. Bij de kijker was er vooral ergernis over de lange gesprekken met de psychologen in de studio.

Presentatrice Geraldine Kemper concludeerde vlak voor de eerste reclamebreak: ,,Het lijkt wel 2019. Als ik iedereen zo zie knuffelen.” De acht kandidaten die zijn opgesloten in het Big Brother-huis zijn van tevoren getest op corona en daarna tien dagen in quarantaine gegaan. Daarom kan er gekust en geknuffeld worden.



De eerste kandidaat die het Big Brother-huis betreedt, Jowi, strooit meteen volop met complimentjes. Hij heeft namelijk een geheime opdracht meekregen: hij moet iedereen een compliment geven over zijn of haar ogen en bepalen wie in welk bed slaapt. Als dat goed gaat, mag de voorraadkast open en kan iedereen gebruik maken van de hottub. Zelf kiest hij voor het vouwbed, zodat de rest op een normaal bed kan slapen.



Dat de Big Brother-stem, die met een Vlaams accent spreekt, zo aanwezig is, is opvallend. Sabine Wendel, uit de eerste editie van Big Brother, zag grote verschillen met haar deelname. ,,Bij ons was het stil. Er waren bij ons geen opdrachten. Wij hadden alleen elkaar.”

Zuipen

De opvallendste deelnemer die binnenkomt is Theo. De 54-jarige Amsterdammer drukt nog voor hij het huis betreedt een stempel op het programma. ,,Het zijn niet de mensen met wie ik normaal omga”, zegt hij over de kandidaten met wie hij opgesloten wordt. ,,Als het niet goedschiks gaat, dan gaat het kwaadschiks. Je moet het spel spelen en je moet het slim spelen.” Vlak voor binnenkomst roept hij nog: ,,Assholes.”



Ook in het huis laat hij meteen zien dat hij er is. ,,Hebben we nog wat te zuipen of niet?” Als Jowi is geslaagd voor zijn opdracht, rent hij ook als eerste naar de voorraadkast. Dat zorgt voor wat frictie bij Nathalie die zegt: ,,Er zijn ook mensen die denken dat ze Jowi zijn.”



Ook Thomas valt op. De jongeman komt binnen met een Hawaï-shirt, maar trekt pas echt de aandacht in de nacht. Met zijn gesnurk houdt hij iedereen wakker. Dat zorgt voor de nodige grappen op social media. Zo schrijft iemand: ,,Wie had dat gedacht? Van samen champagne poppen met een kurk, naar 100 dagen slaaptekort door Thomas z'n gesnurk.”

TikTok

Social media achtervolgt de kandidaten sowieso in het huis. Zo wordt er een tweet getoond van Naomi waarin ze fel uithaalt naar mensen die ‘All lives matter’ gebruiken. Ook komt er een TikTok-filmpje voorbij van Liese. ,,Dat vind ik niet tof", reageert ze. Theo sneert: ,,Zeg alsjeblieft tegen me dat dit niet een van de slimste uitspraken is die je doet.” Waarop onbegrijpend wordt gereageerd: ,,Dit is geen uitspraak, dit is een TikTok-filmpje.”



Tijdens de uitzending wordt er regelmatig teruggeschakeld naar de studio, waar de presentatoren met enkele psychologen praten over het experiment. Dit tot ergernis van kijkers. ‘Nabeschouwing van iets wat je twee minuten geleden gezien hebt', schrijft Britt Dekker. ‘Dat is hetzelfde als een voetbalwedstrijd uitzenden en dan de wedstrijd om de paar seconde onderbreken om te analyseren wat je gezien hebt.’



Ze is zeker niet de enige met die mening. Zo schrijft Nick Hoekman: ‘Big Brother heeft een nieuw concept: acht mensen in een huis, waar ze in de uitzendingen sporadisch beelden van laten zien. Verder zien we psychologen en oud deelnemers.’ En GJ Kooijman concludeert: ‘“Wat een bijzondere 4 dagen zijn het al geweest.” Leuk dat jij dat weet, Geraldine. Wij hebben nog geen fuck gezien op een spelletje na want jullie wilden kletsen met psychologen.’ Het zijn allemaal tweets die op tientallen likes kunnen rekenen.



Aan het einde van de aflevering werd duidelijk dat er nog twee kandidaten vannacht het huis zullen betreden. Het gaat om Els en Nick. Zij hebben ook weer een geheime missie, namelijk het Big Brother huis ’s nachts insluipen en een bed vinden in een nog geheime slaapkamer.

