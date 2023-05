Erfenis Tina Turner niet alleen muzikaal: ‘Hét gezicht van vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld’

Nieuwe veiling iconische Flatiron Building in New York levert ‘maar’ 150 miljoen euro op

Het iconische Flatiron Building in de Amerikaanse stad New York is dinsdag bij een tweede poging geveild voor 161 miljoen dollar (ongeveer 150 miljoen euro). Na een halfuur durende biedingsstrijd op de trappen van een gerechtsgebouw in Manhattan kon vastgoedontwikkelaar Jeff Gural van GFP Real Estate zich de eigenaar noemen van het driehoekige gebouw.