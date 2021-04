Eresaluut voor Philip dondert over Britse eilanden

In onder meer de steden Londen, Edinburgh, Cardiff, Belfast en Gibraltar klinken vanmiddag 41 saluutschoten vanwege het overlijden van prins Philip. Vorsten, staatshoofden en regeringsleiders van over de hele wereld, oude en nieuwe, leven mee met de dood van de man van koningin Elizabeth .

Unaniem wordt hulde gebracht ‘aan een leven van plicht, doel en toewijding aan de koningin’, meldt de BBC. Ook de Britse kranten nemen vanochtend groots afscheid van prins Philip. In het Verenigd Koninkrijk is vandaag een rouwperiode van acht dagen ingegaan. De Queen zelf zal in die periode geen publieke of private taken uitvoeren en ze zal ook geen toestemming geven voor wetten die ‘koninklijke instemming’ vragen, melden de Britse media. Na de acht dagen vindt nog eens een periode van koninklijke rouw plaats van dertig dagen. In delen van het Verenigd Koninkrijk, inclusief Gibraltar, zullen vanmiddag saluutschoten te horen zijn.

De ceremonie duurt in totaal veertig minuten, waarbij iedere minuut een saluutschot wordt gegeven. De eerste 21 schoten zijn het traditionele eerbetoon bij speciale koninklijke gelegenheden, plus twintig extra schoten die bij bijzondere gelegenheden kunnen worden afgevuurd vanaf een koninklijke locatie. Ook marineschepen doen mee aan het eerbetoon aan de prins, die tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de Britse marine diende.

Opgebaard

De overleden 99-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth zal worden opgebaard op Windsor Castle, voorafgaand aan de begrafenis in St. George’s Chapel in deze koninklijke residentie. Naar verwachting worden dit weekend nog meer details bekendgemaakt over de begrafenis. Buckingham Palace vraagt ‘met spijt in het hart’ om ook de begrafenis vanwege de coronapandemie niet ter plaatse bij te wonen. Er vindt ook geen traditionele laatste groet plaats door de pandemie. Bovendien gaf een medewerker eerder aan dat de prins zichzelf daar niet belangrijk genoeg voor vond, meldt de Evening Standard. In 2002 kwamen nog 200.000 mensen een laatste groet brengen aan de Queen Mother.

Vrijdag werd al bekend dat Philip geen staatsbegrafenis krijgt en zijn lichaam ook niet opgebaard zal worden in een staatsgebouw. Hij zou daar zelf geen behoefte aan hebben gehad. De begrafenis is in lijn met de gebruiken en de wensen van de prins, aldus de autoriteiten.

Volledig scherm Bij Buckingham Palace ontstaat een bloemenzee van medeleven. © AFP

Geweldige kerel

,,Hij was een geweldige kerel ... 99 jaar oud, hij ging nooit langzamer rijden”, memoreerde de Amerikaanse president Joe Biden in een reactie. Alle nog levende voormalige Amerikaanse presidenten stuurden condoleances naar Londen. De Spaanse koning en koningin stuurden een telegram met de tekst ‘Beste tante Lilibet’ om te treuren om het overlijden van ‘Dear Uncle Philip’. De Zweedse koning Carl Gustaf zei dat de hertog “al jarenlang een goede vriend van onze familie was, een relatie die we zeer waardeerden”. Ook de Oranjes reageerden 'met groot respect’. ,,Toegewijd stelde hij zijn lange leven in dienst van het Britse volk en van zijn vele plichten en verantwoordelijkheden. Zijn levendige persoonlijkheid maakte een onuitwisbare indruk. Onze liefdevolle gevoelens van meeleven gaan uit naar Hare Majesteit Koningin Elizabeth en alle leden van de koninklijke familie”, liet de koninklijke familie gisteren al weten via de Rijksvoorlichtingsdienst.

Naast eerbetoon van de koninklijke families van Europa, prezen veel landen van het Gemenebest zijn uitzonderlijke openbare dienst. In Australië hangen de vlaggen halfstok en werd al een eresaluut gebracht met 41 kanonschoten.

Eer

Vrijwel alle grote dagbladen betuigen op de voorpagina eer aan de vrijdag overleden 99-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth.‘Vaarwel, mijn geliefde’, kopt de Daily Mail bij een paginagrote foto van de koningin en prins. Ook de Daily Mirror kiest voor hetzelfde citaat met een foto van het echtpaar, dat 73 jaar getrouwd was. De Daily Mail omschrijft Philip als “de trouwste steunpilaar” van de koningin.

Volledig scherm Een eresaluut werd vanochtend afgevuurd bij het parlementsgebouw in Canberra in Australië. © EPA

The Sun meldt dat iedereen met de koningin meehuilt om de dood van Philip. Het dagblad koos voor meerdere foto’s op de voorpagina, waaronder de trouwfoto van hem en Elizabeth.

The Times en The Guardian kozen voor een foto van de hertog van Edinburgh in zijn eentje. Eerstgenoemde vergezelt het beeld met een citaat van de prins waarin hij op 90-jarige leeftijd terugblikt op zijn rol als echtgenoot van een koningin. “Het was vallen en opstaan. Er was geen precedent. Als ik iemand vroeg: wat verwacht je dat ik doe, dan keken ze me blanco aan. Ze hadden geen idee. Niemand had echt een idee.”

Volledig scherm Alle Britse kranten kwamen met een warm eerbetoon aan de overleden hertog van Edinburgh. © AFP

Volgens The Guardian zag het Britse establishment Philip aanvankelijk als buitenstaander, maar zorgde zijn “energie en intelligentie” voor een “broodnodige verfrissing” binnen het koningshuis.

Met 41 schoten werd in de Australische hoofdstad Canberra de 99-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth II herdacht: