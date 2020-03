EO kijkt vanwege corona naar alternatieven voor The Passion

Eerder stelde ook de organisatie achter het Eurovisiesongfestival alternatieve scenario's uit te werken. Mogelijk zouden beide evenementen zonder publiek plaats kunnen vinden. In heel de wereld worden concerten, grote evenementen en festivals afgelast om de verspreiding van coronavirus tegen te gaan.



Nederland is vooralsnog terughoudend met het cancelen van grote evenementen. Het RIVM vindt dat in de meeste gevallen voorlopig niet nodig. De verantwoordelijkheid voor zo'n besluit ligt de lokale GGD. De GGD Roermond was vandaag niet voor commentaar bereikbaar.



De vorige edities van The Passion brachten vele tienduizenden mensen op de been. In Frankrijk heeft de overheid heeft tot eind mei bijeenkomsten met meer dan duizend mensen verboden.