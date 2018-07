Enzo Knol ontkomt aan boete voor bumperkleven met peperdure Porsche

Enzo mocht ook nog even de politieauto in om zijn rijgedrag op beeld terug te zien. ,,Ik bekijk het nu vanuit een heel ander perspectief", zegt hij tegen de agent na het zien van de video. Over een boete wordt echter met geen woord gerept in Enzo's vlog. Knol laat aan deze site weten dat hij inderdaad geen boete kreeg. ,,Maar dat heeft niets te maken met het feit dat ik Enzo Knol ben", legt hij uit. ,,Dit is gewoon een voorbeeld van hoe het ook kan. De agent zag dat ik het probleem begreep en het was een fijn gesprek."



Als Knol later weer in de Porsche zit, vertelt hij aan zijn volgers dat hij gaat proberen zich in te houden. ,,Maar het is goed dat ik aangesproken ben, want ik was dus een motorrijder tegengekomen met wie ik sportief aan het rijden was. In ieder geval: zonnebril op, auto starten en dan gaan we onze weg veilig vervolgen naar huis."