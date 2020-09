Enzo Knol naar ziekenhuis na mislukte sprong van hoge duikplank: ‘Met nek op band geklapt’

Interview Everon Jackson Hooi speelt alfaman in Buladó: ‘Ik ben echt álles behalve macho’

26 september GTST-acteur Everon Jackson Hooi kan met zijn rol in Buladó, de openingsfilm van het Nederlands Film Festival (NFF), bewijzen dat hij meer is dan een soapie. ‘Eindelijk’, klinkt het. Want na jaren van doodlopende audities had hij de hoop om ooit nog ‘écht te shinen’ min of meer opgegeven.