Enzo Knol en zijn ex Dee hebben het 'ontzettend leuk' in Spanje

Vanuit zijn hotelkamer in Malaga laat de vlogger weten dat hij snapt dat er verhalen over hem en zijn ex rondgaan. ,,Ik snap dat mensen nu zoiets hebben van: Hoezo? Maar dat komt dus omdat we nog goede vrienden zijn, wij hebben nog steeds contact met elkaar en nu zitten we in Spanje.''

Volgens Dee is het samenzijn 'ontzettend leuk'. Ook Enzo vermaakt zich. ,,Het is vanouds. Het is lachen, gek doen, gezellig doen.''

De exacte reden waarom ze in Spanje verblijven? Dee's moeder is 50 jaar geworden. Om dat te vieren, werd vier maanden geleden een verjaardagsreisje gepland, toen Enzo en Dee nog samen waren. Het stel maakte in september via een vlog bekend dat het over en uit is.

Volledig scherm © YouTube