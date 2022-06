‘Enorme’ vraag naar tickets: De Dijk kondigt vierde afscheidsshow in Ziggo Dome aan

Ex-man Britney Spears krijgt straatver­bod van drie jaar wegens verstoring huwelijk

Jason Alexander, de ex-man van Britney Spears die vorige week het huwelijk van de zangeres met haar geliefde Sam Asghari wilde verstoren, heeft een straatverbod van drie jaar opgelegd gekregen. Hij mag in die periode niet in Britney’s buurt komen, haar bellen of appen, of via andere manieren contact met haar op te nemen. Dat heeft een rechter in Los Angeles bepaald, meldt TMZ.

14 juni