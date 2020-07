Enige kleinzoon van Elvis Presley overleden op 27-jarige leeftijd

Kelly Osbourne na leven vol drank en drugs: Dacht niet dat ik 35 zou worden

12 juli Kelly Osbourne had altijd verwacht dat ze vroeg zou overlijden vanwege haar wilde levensstijl vol alcohol en drugs. ,,Ik had niet gedacht dat ik 35 zou worden”, vertelt de zangeres en dochter van Sharon en Ozzy Osbourne in de podcast The Recovery van Dj Fat Tony.