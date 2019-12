&C diep door het stof na artikel over cocaïneverslaving Wendy van Dijk

Het blad &C van Chantal Janzen heeft voor verwarring gezorgd door een artikel aan te kondigen waarin Wendy van Dijk openhartig vertelt over haar cocaïneverslaving. Het stuk gaat niet over SBS-presentatrice Wendy van Dijk, maar over een onbekende vrouw met dezelfde naam. Maar dat meldde het blad er om onduidelijke redenen niet bij. ‘We bieden onze welgemeende en oprechte excuses aan presentatrice Wendy van Dijk aan voor de onterechte en pijnlijke associaties die hierdoor ontstaan zijn.’

Het januarinummer van het celebrityblad gaat over maathouden, meldde de redactie dinsdag in een persbericht. Er werd een interview aangekondigd met Wendy van Dijk, die zou vertellen over haar drugsverslaving. ‘Ik had vaak het gevoel dat ik niet goed genoeg was. Met cocaïne was dat allemaal in één klap weg’, viel er te lezen.



Al snel dachten lezers van de vooraankondiging dat het om presentatrice Wendy van Dijk ging. De redactie heeft naar eigen zeggen niet stilgestaan bij die mogelijke verwarring, meldt ze vandaag in een verklaring. Het is voor het magazine gebruikelijk de echte namen van hoofdpersonen te vermelden. ‘Wij hebben als redactie zijnde deze journalistieke afweging ook nu laten prevaleren, omdat wij ons niet voor konden stellen dat hier een verband zou ontstaan met een achterhaald en onwaar verhaal over presentatrice Wendy van Dijk. Helaas hebben wij hierbij een inschattingsfout gemaakt en is dit wel het geval gebleken.’

&C biedt in het persbericht zijn ‘welgemeende en oprechte excuses aan voor de onterechte en pijnlijke associaties die hierdoor ontstaan zijn’. Ook Chantal Janzen komt aan het woord. De blondine stelt het pijnlijk te vinden dat de vooraankondiging ‘zo door ons’ is verstuurd. Ze is van mening dat de portretfoto's van de geïnterviewde vrouw direct bij het persbericht gedeeld hadden moeten worden.



‘Door louter de naam te vermelden is deze kwestie ontstaan en dat had niet mogen gebeuren’, aldus Chantal. ‘Ondanks de recente ‘Twitter-kwestie’ wil ik net als in eerdere berichtgeving hierover laten weten dat ik altijd prettig met Wendy heb samengewerkt en ik heb dan ook geen negatieve gevoelens jegens haar. Net als onze redactie vind ik deze onhandige en ongelukkig gemaakte gelijkenis alleen maar zeer vervelend.’

Eerder dit jaar lag Wendy van Dijk onder vuur omdat ze haatberichten op Twitter over Chantal Janzen zou hebben geliket. SBS 6, de zender waar Van Dijk werkzaam is, kwam daar later op terug en beweerde dat haar account misbruikt was.



,,Wendy kwam er vrij snel achter dat tot haar verbazing een derde persoon dit aan het doen was”, aldus een woordvoerster toen. Ook Van Dijk reageerde op de ophef: ,,Ik was verbijsterd, dit zou ik zelf natuurlijk nooit doen.”

