Emotionele Máxima over overleden zus: ‘Ik denk met een grote glimlach aan haar’

Matthijs van Nieuwkerk kaartte het verdrietige onderwerp vanavond voorzichtig aan in het grote interview dat hij met koningin Máxima had, ter ere van haar vijftigste verjaardag. Het raakte Máxima. Zichtbaar emotioneel vertelde ze er alles aan gedaan te hebben om Inés te helpen. ,,We hebben ons best gedaan, maar in die tijd wisten we niet beter.”



De heftige gebeurtenis maakte dat Máxima zichzelf besloot in te zetten voor de geestelijke gezondheidszorg. ,,Als iemand in je familie zelfmoord pleegt, is het niet alleen frustratie en verdriet. Er komt van alles bij kijken: angst, schaamte, er speelt van alles.”



Toch verwijt Máxima, die op de begrafenis van haar zusje Knockin’ on heavens door van Bob Dylan zong, zichzelf niet dat haar zusje een einde aan haar leven besloot te maken. Toen Matthijs van Nieuwkerk haar vervolgens vroeg: ‘Is ze in de hemel?’, verschenen er tranen in Máxima’s ogen. ,,Ik weet niet waar ze is. Maar weet u, als ik aan haar denk nu, en dat heeft me wat jaren gekost, denk ik met een hele grote glimlach aan haar. En dat vind ik heel fijn.”