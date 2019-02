Emotionele Ilse DeLange ontroert in Ziggo Dome

Elton John treft schikking over afluiste­ren

2 februari Elton John, Liz Hurley en Heather Mills hebben een schikking getroffen met de uitgeverij van de kranten The Sun en News of the World over het afluisterschandaal dat al jaren voortduurt. Aan Sky News bevestigen hun advocaten dat de drie beroemdheden met News Group Newspapers (NGN) een regeling hebben getroffen. Daarmee is een zaak bij het Britse hooggerechtshof van de baan.